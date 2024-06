Morre Kevin Campbell, ex-jogador de Arsenal e Everton, aos 54 anos

Morreu, neste sábado (15), o ex-atacante inglês Kevin Campbell, aos 54 anos. A imprensa britânica dá conta de que o ex-jogador, revelado pelo Arsenal, faleceu após duas semanas internado por uma doença grave, não revelada.

Aposentado desde 2007, Campbell teve grande carreira na Inglaterra, sendo querido por onde passou. O Arsenal foi um dos clubes que lamentou seu falecimento via redes sociais. Afinal, por lá, venceu cinco títulos, incluindo o Campeonato Inglês de 1990/91.

“Ficamos arrasados ao saber que nosso ex-atacante Kevin Campbell morreu após uma curta doença. Kevin era adorado por todos no clube. Todos nós pensamos em seus amigos e familiares neste momento difícil. Descanse em paz, Kevin”, lamentou o Arsenal.

Campbell começou a carreira no Arsenal em 1987/88, sendo emprestado inicialmente ao Leyton Orient e, posteriormente, ao Leicester antes de começar a ser testado de vez no time profissional dos Gunners. Ele permaneceu em Londres até 1994/95 e nas três temporadas seguintes, aventurou-se, então, no Nottingham Forest.

Teve breve passagem pelo Trabzonspor, da Turquia (única vez fora do Reino Unido), e logo voltou para a Inglaterra defender o Everton. Lá ficou por seis anos e meio (entre 1998 e 2005). Jogou dois anos no West Bromwich e, enfim, passou pelo Cardiff, onde encerrou a carreira profissional.

Um dos pontos altos foi no Everton, quando, em 2000, tornou-se o primeiro negro a ser capitão na história do clube. Ele também ostentou o curioso fato de ser o jogador que mais fez gols na história da Premier League sem ganhar uma convocação para sua seleção principal.

