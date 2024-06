Eslovênia x Dinamarca: escalações, arbitragem e onde assistir

Eurocopa-2024 já em andamento e está chegando a hora da abertura do Grupo C. Será neste domingo (16), em duelo entre Eslovênia e Dinamarca, no MHPArena, em Stuttgart, a partir das 13h (de Brasília). O jogo marca, dessa forma, a volta de Christian Eriksen à Euro após o mal súbito que o jogador sofreu na edição anterior.

Como chega a Eslovênia

A Eslovênia chega para disputar a Euro apenas pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2000, quando o time não passou da fase de grupos. Curiosamente, a Dinamarca, adversária deste domingo, também estava naquele grupo, aliás.

As notícias boas são os retornos do zagueiro Miha Blazic e do ponta Benjamin Verbic aos treinamentos. O meia Petar Stojanovic também está de volta após perder os amistosos contra Armênia e Bulgária.

Como chega a Dinamarca

Campeã em 1992, a “Dinamáquina” vem de grande campanha na edição de 2020, disputada entre junho e julho de 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Embalados pela união do grupo, a seleção só foi eliminada na semifinal, na prorrogação, contra a Inglaterra, que viria a ser vice-campeã.

A união citada foi oriunda do susto na estreia da Dinamarca na competição. Afinal, aos 42′ do primeiro tempo do jogo contra a Finlândia, o meia Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo, em lance que assustou o mundo da bola.

O time perdeu naquela ocasião (1 a 0), e também sofreu revés na segunda rodada (2 a 1 para a Bélgica), aliás. Mas a goleada por 4 a 1 sobre a Rússia classificou os dinamarqueses para as oitavas de final de maneira heroica. A seleção passou por País de Gales (4 a 0, oitavas) e República Tcheca (2 a 1, quartas) antes de cair, porém, na semifinal.

O jogo contra a Eslovênia marca, então, o retorno de Eriksen à competição em que quase perdeu a vida. Será que ele conseguirá capitanear a equipe, dessa forma, ao bicampeonato europeu?

Eslovênia x Dinamarca

1ª rodada do Grupo C da Eurocopa

Data e horário: domingo, 16/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol e Janza; Horvat, Gnezda Cerlin e Elsnik; Sporar, Sesko e Mlakar. Técnico: Matjaz Kek.

Dinamarca: Schmeichel; Bah, Andersen, Vestergaard e Kirstiansen; Hojbjerg, Christensen e Hjulmand; Olsen, Hojlund e Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Auxiliares: Stéphane De Almeida (SUI) e Bekim Zogaj (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

Onde assistir: SporTV

