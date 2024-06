Grêmio receberá R$1 milhão para jogar diante do Botafogo no Espirito Santo

O jogo entre Grêmio e Botafogo não está confirmado no Kléber Andrade por acaso. Afinal, os dirigentes tricolores vão receber cerca de R$1 milhão para enfrentar os jogadores alvinegros no Espirito Santo. Além disso, jogar no local faz parte da logística da diretoria tricolor.

O Grêmio não pode jogar em sua Arena por conta dos efeitos das enchentes em Porto Alegre. A ideia inicial da diretoria tricolor era fazer uma inversão de mandos e jogar no Nilton Santos, casa do Botafogo. No entanto, haverá um show da banda “Natiruts” no estádio alvinegro.

Planejamento do Grêmio

Assim, os dirigentes tricolores precisaram pensar em outras estratégias. O clube gaúcho recebeu uma proposta do Metrópoles Sports, produtora de eventos, para jogar no Mané Garrincha, em Brasília. Entretanto, está previsto um show da banda “Menos é Mais” no local.

O Grêmio, dessa forma, optou por vender seu mando de campo para Cariacica, no Espirito Santo. O argumento do clube é facilitar a logística da delegação. Afinal, os jogadores tricolores embarcam para Fortaleza na próxima segunda-feira (17/06).

“Você queria que a gente jogasse onde? O jogo era em Brasília. Afinal, foi um acordo que os dois clubes fizeram. Campo neutro. O Botafogo foi muito parceiro nosso, diga-se de passagem. Mas aí as pessoas que estavam tentando realizar nosso jogo em Brasília se tocaram depois que tinham um show em Brasília. Aí o melhor local é o Espírito Santo. No Couto Pereira, o Coritiba é o dono do estádio e joga a Série B. Não é toda hora que a gente pode jogar lá. A gente joga no Espírito Santo e depois, no segundo turno, provavelmente joga em Brasília”, disse Renato Gaúcho na quinta-feira (13/06).

Aliás, Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo (16/06), às 18h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, pela nona rodada do Brasileirão.

