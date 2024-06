O Palmeiras enviou kits especiais para todos os participantes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025. A ideia do clube alviverde é demonstrar respeito e valorizar os seus seus futuros adversários na competição.

LEIA MAIS: Palmeiras adota cautela por retorno de Dudu, recuperado de lesão

Presente do Palmeiras

O kit do Palmeiras contém: uma placa com uma mensagem de Leila Pereira em inglês, uma flâmula, uma camisa oficial de jogo e um pin, todos customizados com as cores do clube. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 contará ao todo com 32 participantes.

“O Palmeiras, como primeiro campeão mundial de clubes da história, está muito honrado em participar da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Afinal, daqui a um ano, estaremos lado a lado com outros gigantes do futebol mundial. Portanto, fazemos questão de estreitar os laços com todos eles. Preparamos este presente com muito carinho”, declarou Leila Pereira, presidente do clube.

Aliás, a competição acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O torneio terá oito grupos de quatro clubes, que se enfrentarão em um jogo único. Assim, os dois melhores colocados de cada chave se classificam para as oitavas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras envia kits para participantes do Mundial de Clubes de 2025 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.