Espanha vence Croácia em jogo com marca histórica de Yamal

A Espanha, com 15 minutos muito eficazes no primeiro tempo, começou com o pé direito a sua campanha na Eurocopa. Neste sábado (15/6), na abertura do Grupo B, venceu a Croácia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Berlim. Os gols dos espanhóis saíram entre os 28 e 47 da etapa inicial, marcados por Morata, Fabián Ruiz e Carvajal. Mas o time espanhol freou o ritmo na etapa final. Assim, a Croácia teve a chance de diminuir. Teve um pênalti que Petkovic perdeu e, no rebote, marcou. Mas em lance irregular. E o tento acabou anulado.

Neste jogo, um fato histórico: Lamine Yamal, entrou como titular e se tornou o primeiro jogador com 16 anos a atuar em uma partida de Euro. O garoto-sensação do Barcelona fez um bom jogo, principalmente no primeiro termpo, e deu um passe açucarado para o gol de Carbajal.

Espanha 3 a 0 na primeira etapa

Após 25 minutos sonolentos, modorrentos e com poucas emoções, tirando uma ou outra tentativa de Lamine Yamal pela esquerda diante de uma Croácia que cadenciava o jogo, a Espanha conseguiu furar o bloqueio aos 28 minutos. Fabián Ruiz recebeu no meio de campo e fez um excelente passe para Morata entrar no meio da zaga e, na área, bater para fazer 1 a 0. Somente aí a Croácia foi dar seu primeiro chute perigoso a gol, com Kovacic. Porém, foi a Espanha que ampliou quando Fabián Ruiz. O jogador do PSG recebeu na entrada da área, saiu da marcação e bateu rasteiro sem chance para Livakovic.

Com 2 a 0 contra, enfim a Croácia mostrou que tem um time habilidoso e começou a ter mais a bola, quase marcando aos 33 quando Brozovic chutou para grande defesa de Unai Simón. Na sobra, Majer chutou na rede pelo lado de fora. Aos 41, Gvardiol apareceu e chutou rente à trave. O zagueiro Gvardiol, assim como ocorre no Manchester City, joga como lateral-esquerdo na seleção croata. Porém, era dia da Espanha. Aos 47, Lamine Yamal cruzou e Carvajal mandou para a rede.

Croácia perde pênalti

No segundo tempo, o jogo teve pouca intensidade e a Espanha deixou a bola com o rival. Tante que terminou com menos posse (46%) e finalizações (16 a 11). E seguia insosso até os 35 minutos, quando o goleiro Unai Simón saiu mal com a bola nos pés. Isso gerou pênalti para a Croácia. Petkovic (o mesmo que fez o gol que eliminou o Brasil na Copa-2022) cobrou. Unai Simon defendeu. Na sobra, Perisic rolou para Petkovic mancar para a rede. Mas houve irregularidade no rebote. Afinal, Perisic invadiu antes da cobrança. Gol foi anulado.

Espanha 3×0 Croácia

1ª rodada do Grupo B da Eurocopa

Data: 15/06/2024

Local: Estádio Olímpico, Berlim (ALE)

ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho Fernández e Cucurella; Rodri (Zubimendi, 43’/2ºT), Pedri (Dani Olmo, 14’/2ºT) e Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Ferrán Torres, 41’/2ºT), Álvaro Morata (Oyarzábal, 22’/2ºT) e Nico Williams (Merino, 22’/2ºT) . Técnico: Luis de la Fuente.

CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Šutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric (Pasalic, 20’/2ºT) , Brozovic e Kovacic (Susic, 20’/2ºT); Majer, Budimir (Perisic, 11’/2ºT) e Kramaric (Petkovic, 27’/2ºT). Técnico: Zlatko Dalic.

Gols: Morata, 28”/1ºT (1-0); Fabián Ruiz, 31/1ºT (2-0); Carvajal, 47’/2ºT (3-0)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt e Daniel Cook (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Cartões Amarelos: Rodri (ESP)

