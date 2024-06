Sérvia x Inglaterra: escalações, arbitragem e onde assistir

Uma das favoritas ao título da Eurocopa, a Inglaterra começa sua campanha na competição neste domingo (16), contra a Sérvia, a partir das 16h (de Brasília). O jogo será realizado na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e vale pelo Grupo C.

O jogo contará com grande policiamento, já que é visto pela polícia alemã como um jogo de ‘alto risco’. 500 hooligans sérvios são esperados para a partida – leia mais sobre aqui.

Como chega a Sérvia

Mesmo sendo franco atirador no jogo contra a Inglaterra, a Sérvia chega com motivação para o duelo. O atacante Dusan Vlahovic lembrou do último amistoso dos ingleses antes da Euro, em que a seleção perdeu em pleno Wembley por 1 a 0 para a Islândia, que nem vaga na Euro tem. Para ele, a derrota da Inglaterra mostra que “ninguém é invencível”.

“O último amistoso nos mostrou que ninguém é invencível. Assistimos ao jogo contra a Islândia e definitivamente há algo a aprender com eles, porque venceram a Inglaterra em Wembley diante de 80 mil pessoas. Tudo é possível”, disse o atacante.

Além do citado jogador, a principal esperança da Sérvia é o também atacante Mitrovic. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Saudita, com 28 gols – somente Cristiano Ronaldo fez mais que o sérvio.

Como chega a Inglaterra

Tida como uma das principais seleções do mundo, a Inglaterra ainda não sentiu o gosto de vencer a Eurocopa. Bateu na trave na última edição, em 2021, quando perdeu a final nos pênaltis para a Itália.

E a jovem seleção inglesa (11 jogadores vão para suas primeiras competições de grande porte) vem pressionada, já que se despediu de seu torcedor com derrota para a Islândia em casa. Além disso, o zagueiro Stones é dúvida para o duelo. O jogador esteve doente após a partida com os islandeses e pode surgir no banco.

Sérvia x Inglaterra

1ª rodada do Grupo C da Eurocopa

Data e horário: domingo, 16/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Veltins Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

Sérvia: Rajkovic; Stojic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Milinkovic-Savic, Lukic e Mladenovic; Vlahovic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones (Konsa), Guehi e Trippier; Mainoo (Alexander-Arnold), Rice, Bellingham, Foden e Saka; Kane. Técnico: Gareth Southgate

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: CazéTV e Prime Vídeo

