Tiquinho se torna desfalque do Botafogo após morte do pai

O Botafogo conta com um desfalque importante no jogo diante do Grêmio. Afinal, Tiquinho Soares está cortado da partida e sequer viaja com os jogadores alvinegros. O motivo da ausência é o falecimento do pai do atacante, José Nilton Soares. A informação é do “ge”.

José Nilton lutava contra um câncer desde 2023. No entanto, ele teve falência múltipla de órgãos e faleceu na sexta-feira (14/06). Assim, Tiquinho se tornou desfalque de última hora do Glorioso neste fim de semana.

Tiquinho nunca havia falado publicamente da doença do pai, mas vez questão de publicar uma homenagem nas redes sociais. Além do atacante, Júnior Santos e John Textor também se manifestaram depois da morte de José.

“Você foi o homem mais f*** que conheci no mundo. Obrigado por tudo meu coroa. Vou te amar sempre”, publicou Tiquinho no Instagram.

Escalação do Botafogo

Com Tiquinho fora, Artur Jorge precisa promover alterações no sistema ofensivo. Óscar Romero é o mais cotado para iniciar em campo como titular. Júnior Santos, que vinha atuando pelo lado esquerdo, deve ficar como homem de referência no ataque.

Aliás, Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo (16/06), às 18h30, no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada do Brasileirão. O Glorioso está na terceira colocação e pode chegar na liderança do campeonato em caso de uma vitória.

