Internacional e Palmeiras devem confirmar, nas próximas horas, o acordo pela transferência do meia Maurício. A Rádio Gaúcha foi a primeira informar sobre a proximidade do acerto. Na negociação, o Verdão pagará R$ 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. O clube do Rio Grande do Sul é dono de 50% do passe do atleta e vai receber 7 milhões de euros (R$ 40 milhões). Inicialmente, o Colorador receberá R$ 7 milhões. O restante será pago em duas parcelas: uma de 500 mil euros por metas alcançadas nos próximos cinco anos e outra ainda debatida entre as partes.

Os outros 50% do passe estão divididos entre Cruzeiro, André Cury e Desportivo Brasil (clube formador).

O interesse do Palmeiras no futebol de Maurício não é algo novo. Desde o término dos estaduais que o Verdão tenta a contratação. Em algum momento, o Internacional colocou o jovgador como inegociável, mas isso mudou com os valores apresentados.

Os tratos, no entanto, esfriaram após a contratação de Felipe Anderson. Todavia, a pedido de Abel Ferreira, o Verdão voltou a intensidade para fechar negócio e ter Maurício em seu plantel.

Treinador pede permanência

Pelo lado do Colorado, o técnico Eduardo Coudet pediu a diretoria para manter o meia e ressaltou que pode recuperá-lo. O atleta atualmente está em baixa, com atuações tímidas e críticas dos torcedores.

Maurício apareceu para o futebol com a camisa do Cruzeiro e depois se transferiu para o Internacional. No Colorado ele soma 176 jogos e 26 gols.

O jogador que é um dos destaques do Colorado está fora do jogo contra o Vitória, neste domingo (16), em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, pois se recupera de um trauma no joelho direito.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Internacional e Palmeiras estão próximos de fechar negócio milionário por Maurício apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.