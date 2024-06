O atacante Dudu é o novo reforço do Cruzeiro. Na tarde deste sábado (15), o time da Toca da Raposa anunciou o acordo com o jogador do Palmeiras. Agora, o ex-camisa 7 do Verdão é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato.

Revelado pelo time mineiro, o jogador terá a segunda passagem pelo Cruzeiro. Desta vez, ele chega com status de craque e consagrado por tudo que realizou ao longo da trajetória profissional.

De acordo com informações do ‘Nosso Palestra’, Alexandre Mattos, homem forte do Cruzeiro, foi o responsável por negociar com a diretoria do Verdão em sigilo e fechar a contratação.

Dudu no Palmeiras

Responsável por ser a chave de virada do Palmeiras em 2015, Dudu colecionou taças com a camisa do Alviverde. Em duas passagens, ele faturou quatro vezes o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Paulista.

Vale citar, que o jogador acaba de recuperar uma lesão no joelho esquerdo. Ou seja, o seu último jogo pelo Verdão foi em agosto de 2023. Na última quinta-feira, Dudu esteve ao Allianz Parque, porém ficou no banco de reservas diante do Vasco da Gama. A torcida que compareceu ao estádio, cantou o seu nome nas arquibancadas como forma de carinho.

Na coletiva de imprensa, o treinador Abel Ferreira afirmou que Dudu o procurou no dia da partida e revelou que o atleta não estava seguro de entrar em campo. Mesmo assim, marcou presença no banco de reservas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro anuncia acordo com Dudu, do Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.