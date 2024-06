Vasco x Cruzeiro: escalações, arbitragem e onde assistir

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão. Em profunda crise, o Cruz-Maltino precisa dar uma resposta ao seu torcedor após duas derrotas feias. Raposa vem de vitória e busca posições de cima na tabela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere no sistema Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

O Vasco vem em péssima fase na temporada. O técnico Álvaro Pacheco perdeu os dois jogos que disputou no comando da equipe, que vem se apresentando muito mal defensivamente. Ao todo, contra Flamengo e Palmeiras, foram oito gols sofridos e 57 finalizações contra.

Para piorar, a equipe carioca tem desfalques. Dimitri Payet e Praxedes estão fora por lesão, enquanto Rojas terá de cumprir protocolo da CBF por suspeita de concussão diante do Palmeiras – dessa forma, ele não vai a campo. Sforza, suspenso, completa a lista de problemas.

O alento é o retorno de João Victor. O zagueiro cumpriu suspensão na última rodada e está apto a reforçar a equipe contra o Cruzeiro. Existe a possibilidade do treinador português desfazer o esquema de três zagueiros.

A expectativa, porém, é de que a torcida não lote São Januário, já que ainda existem ingressos para todos os setores. O Vasco é o 14º colocado, com seis pontos, e pode voltar à zona do rebaixamento dependendo dos resultados da rodada. Se vencer, pode subir uma posição, ultrapassando o Grêmio.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vem de vitória importante diante do Cuiabá, na última quinta (13), pela oitava rodada do Brasileirão. O craque do jogo, Matheus Pereira, porém, está suspenso e não poderá atuar no Rio de Janeiro.

Após sentir dores no joelho esquerdo contra o Cuiabá, o meia Álvaro Barreal é dúvida. Além disso, o atacante Arthur Gomes fica fora pela quarta partida seguida.

Em sétimo, o Cruzeiro pode ficar a um ponto da liderança em caso de vitória na capital carioca. A equipe mineira tem 13 pontos na tabela do Brasileirão.

VASCO x CRUZEIRO

Nona rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Puma (João Victor), João Victor (Hugo Moura), Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; David, Adson e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Japa (Ramiro); Gabriel Verón, Álvaro Barreal (Robert) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS/FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS/FIFA) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

