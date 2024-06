Marlon pode completar 100 jogos pelo Fluminense: ‘Jamais imaginei’

Depois da derrota para o Botafogo, o Fluminense volta a campo neste sábado (15), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-GO, no Maracanã, pelo Brasileirão. Caso entre em campo, o zagueiro Marlon completará 100 jogos com a camisa tricolor. O defensor, que tem contrato de empréstimo até o fim de junho, falou sobre a possibilidade do feito.

“Essa marca representa algo muito importante para mim pessoalmente. Só eu, minha família e quem está no clube sabem o carinho e o amor que eu tenho pelo Fluminense. E poder completar 100 jogos, podendo ajudar, cooperar e somar representa algo que eu jamais imaginei”, disse.

“Ainda que eu esperasse tanto por isso, que a gente sabe que não é um feito comum, ainda mais em um clube como o Fluminense, alcançar essa é um prazer enorme”, completou.

O Tricolor de Laranjeiras tem seu segundo pior início de Brasileirão de pontos corridos. No momento, soma apenas 6 pontos em oito rodadas, na 16ª colocação. Assim, a equipe carioca não vence o adversário desde 2020 e tenta quebrar o jejum de seis partidas.

“A gente chega muito concentrado e preparado, sabendo da nossa realidade e do nosso momento. O time vai muito entusiasmado e comprometido em conseguir essa vitória para levar novamente alegrias para a nossa torcida e conseguir fluir novamente em prol dos nossos objetivos”, afirmou.

Interesse na permanência

A cria de Xerém está em seu último mês de contrato por empréstimo com o clube. No momento, a situação é indefinida, porém o atleta, era tido como substituto de Nino no início da temporada, segundo o próprio treinador Fernando Diniz. Ele também tem interesse em estender o vínculo, e uma reunião deve acontecer em breve.

