O Fluminense tenta engrenar no Campeonato Brasileiro e volta a campo neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Assim, os comandados de Fernando Diniz encaram o Atlético-GO em um duelo de duas equipes da parte de baixo da tabela. O Tricolor necessita vencer para não retornar à zona de rebaixamento.

Para afastar a má fase, o treinador terá o retorno de Felipe Melo, que foi poupado diante do Botafogo, no Nilton Santos. Além disso, Keno também volta ao time e comandará o sistema ofensivo ao lado de Marquinhos e Germán Cano.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Martinelli, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Além disso, Jhon Arias não poderá estar em campo por disputar a Copa América com a Colômbia.

Dessa forma, André segue no período de transição, enquanto Lelê se recupera de uma lesão no joelho direito. Thiago Silva, por sua vez, só poderá estar em campo depois do dia 10 de julho por causa da abertura da janela de transferência.

Por fim, o Fluminense entrará em campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Atlético-GO! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/B4hsKBJsqV — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 15, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com alterações, Fluminense está escalado para duelo com o Atlético-GO apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.