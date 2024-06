Albânia faz gol mais rápido das Euros. Mas Itália vira e vence

Apesar do susto de levar um gol com apenas 24 segundos, a Itália impôs seu melhor futebol e favoritismo. Assim, venceu a Albânia na estreia das equipes no Grupo B da Eurocopa: 2 a 1. Os albaneses, treinados pelo brasileiro Sylvinho, marcou o gol mais rápido da história da Euro com Bajrami. Mas antes dos 16 minutos a Itália já tinha virado. Gols do zagueiro Bastoni e do apoiador Barella.

Assim, a Itália encerra a primeira rodada do Grupo B com três pontos, ao lado da Espanha (que mais cedo venceu a Croácia por 3 a 0). Croatas e Albaneses estão com zero. Na próxima rodada, dia 19, jogam Croácia x Albânia e o clássico Itália x Espanha.

Albânia e o gol mais rápido da história da Euro

A Itália deu a saída de bola e 24 segundos depois levou o gol. O time deu a saída atrasando a bola, ganhou um lateral, mas Di Marco, na cobrança para a sua própria área, deu passe para Bajrami ficar com a bola e bater com força sem chance para Donnarumma. Albânia 1 a 0 e entrando para a histórica como gol mais rápido das Euros.

Virada da Itália

Porém, logo após o susto, a Itália impôs seu jogo, conseguindo o empate, aos 11, num lance de chuveirinho. Um cruzamento de Pellegrini foi na cabela de Bastoni. E, aos 15, já virava o placar. Barella pegou da entrada da área uma bola rechaçada da defesa. Mas os italianos não relaxaram e seguiram em cima. Teve bola na trave, muito trabalho para o goleiro Strakosha e incríveis 72% de posse. Além disso, foram 14 finalizações contra quatro da Albânia (mas que só acertou a direção do gol no tento que marcou). Enfim, vitória parcial justíssima.

Segundo tempo

A Itália, bem ao seu estilo, administrou a vantagem. Como a Albânia seguiu fechada, o jogo caiu muito de qualidade, mas sempre com os italianos buscando um pouco mais o jogo. Porém, sem ampliar o placar. Sonolenta, quase cedeu o empate aos 44. Manaj recebeu nas costas de Calafiori na área e tocou na saída de Donnarumma, que roçou na bola e evitou o tropeço. Dessa forma, bom para a Itália, que vence na estreia do grupo da Morte, e para a Albânia, que fez um jogo digno diante de um dos gigantes do futebol mundial.

ITÁLIA 2X1 ALBÂNIA

1ª Rodada do Grupo B da Eurocopa

Data e Horário: 15/6/2024

Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE).

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni Calafiori e Di Marco (Darmian, 37’/2ºT); Jorginho. Barella (Folorunsho, 47’/2ºT), Chiesa (Cristante, 31’/2ºT), Frattesi e Pellegrini (Cambiasso, 31’/2ºT); Scamacca (Retegui, 37’/2ºT). Técnico: Luciano Spaletti

ALBÂNIA: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Gjimsiti e Mitaj; Ramadani e Asllani; Asani (Hoxha, 23’/2ºT), Bajrami (Muçi, 42’/2ºT), Seferi (Laçi, 23’/2ºT); Broja (Manaj, 31’/2ºT). Técnico: Sylvinho

Gols: Bajrami, 24 segundos do 1ºT (0-1); Bastoni, 11”/1ºT (1-1); Barella, 16’/2ºT (2-1)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Auxiliares: Stefan Lupp e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Pellegrini, Calafiori(ITA); Broja (ALB)

