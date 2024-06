Felipe Melo, do Fluminense, se envolve em confusão com assessor do Atlético-GO

O Fluminense não consegue se encontrar no Campeonato Brasileiro. Em mais uma fraca atuação, a equipe carioca sofreu a virada para o Atlético-GO por 2 a 1, no Maracanã, e voltou à zona de rebaixamento. Após o segundo gol do Dragão, que aconteceu no último minuto com Zuleta, Felipe Melo se envolveu em uma confusão à beira do campo com o assessor da equipe goiana.

Dessa forma, o zagueiro empurrou o funcionário que celebrava o tento à beira do gramado. Depois do ato, o tempo fechou entre os atletas e uma confusão foi instaurada. O árbitro, então, expulsou o defensor, que já havia sido substituído no segundo tempo.

Antes disso, o clima já era tenso no Maracanã mesmo quando o Tricolor saiu na frente com Paulo Henrique Ganso. Com o gol de empate, marcado por Luiz Fernando, a torcida começou a vaiar o técnico Fernando Diniz e entoar gritos de “time sem vergonha”.

Essa atmosfera afetou diretamente os atletas, e Guga deu um tapa na câmera da emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

Por fim, com o resultado, o Fluminense, agora, ocupa a 17ª colocação, com apenas 6 pontos. O time volta a campo na quarta-feira (19), para medir forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

