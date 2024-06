Diniz reitera união, mas admite ‘queda de confiança’ do Fluminense: ‘Buscar soluções’

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro e retornou à zona de rebaixamento. Assim, o Tricolor voltou a ter dificuldade na construção e teve uma fraca atuação diante do Atlético-GO, sofrendo a virada por 2 a 1 no último minuto. Na coletiva, o técnico Fernando Diniz admitiu que a equipe não teve um bom desempenho no primeiro semestre de 2024. Ele também citou uma possível “queda de confiança’ dos jogadores e que irá procurar soluções para dar a volta por cima

“O que o time tem de bom é justamente ser unido e está passando por um momento de dificuldade. Nos seis meses do ano, estamos jogando abaixo do nível que a gente deveria jogar, mas o que foi questionado (união do elenco) é um dos pilares do time. Acredito muito que a gente vai encontrar a melhor forma de jogar e sair desta situação”, explicou

“Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Precisamos melhorar muita coisa. Trabalhamos muito, acredito muito nos jogadores para sairmos dessa situação péssima no Brasileirão. É trabalhar para encontrar soluções”, analisou Diniz.

Análise da queda de rendimento

Ao longo da coletiva, o treinador afirmou que o time teve abaixo na criação, mas seguro defensivamente diante do Dragão. Apesar disso, a equipe não consegue vencer na competição desde 20 de abril, diante do Vasco – único triunfo tricolor no Campeonato Brasileiro até aqui.

“A gente fez uma partida abaixo na criação. Estava seguro defensivamente. A gente não tinha sofrido nada no primeiro tempo. O principal motivo é a queda de confiança que o time tem pelos resultados adversos. Todo mundo querendo acertar e a gente errando tecnicamente muita coisa que o time não costuma errar”, disse.

“E se a gente erra muito passe, o time não consegue criar situação de gol. A gente já está trabalhando nisso para que os jogadores tenham um pouco mais de confiança para poder passar por esse momento. A parte que mais confio é a capacidade de o time se juntar e fazer coisas difíceis”, acrescentou.

Por fim, com o resultado, o Fluminense, agora, ocupa a 17ª colocação, com apenas 6 pontos. O time volta a campo na quarta-feira (19), para medir forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

