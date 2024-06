Considerado um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do futebol japonês, Zico recebeu homenagens do Kashima Antlers sábado (15). A data marca os 30 anos de sua última partida pelo clube. O craque brasileiro teve um papel fundamental no desenvolvimento e sucesso do Kashima. Além disso, os japoneses sempre exaltam não só suas habilidades em campo, mas também por sua dedicação e espírito esportivo.

Durante a cerimônia, um enorme mural foi revelado em sua honra, adornado com as palavras “trabalho, lealdade e respeito” — valores que Zico sempre personificou em sua carreira. Além disso, a torcida prestou uma homenagem especial com um grande bandeirão exibido no estádio.

A carreira de Zico no Kashima Antlers

Zico se juntou ao Kashima Antlers em 1991, quando a equipe ainda era conhecida como Sumitomo Metal Industries e jogava na Liga de Futebol da Empresa Japonesa (Japan Soccer League). Sua chegada inegavelmente marcou o início de uma nova era para o clube e para o futebol japonês em geral. Com sua vasta experiência e talento, Zico, afinal, ajudou a elevar o nível do esporte no Japão, tanto dentro quanto fora de campo.

No Kashima Antlers, Zico jogou até 1994, participando da transição do clube para a recém-criada J-League, a liga profissional de futebol do Japão. Ademais, ele foi um dos pioneiros que ajudou a popularizar o futebol no país, tornando-se um símbolo do esporte no Japão. Durante sua passagem, Zico marcou muitos gols memoráveis e proporcionou inúmeras assistências, conquistando a admiração dos torcedores e colegas.

Após encerrar sua carreira como jogador, Zico continuou a contribuir para o clube e o futebol japonês, assumindo papéis como treinador e diretor técnico. Sua influência perdura até hoje, com o Kashima Antlers sendo um dos clubes mais bem-sucedidos e respeitados do Japão, um legado que Zico ajudou a construir.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Kashima Antlers homenageia Zico com mural e bandeirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.