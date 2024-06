De virada, Holanda bate a Polônia pelo Grupo D da Euro

De virada graças a um gol do atacante Weghorst, que entrara pouco antes, aos 38 da etapa final, a Holanda venceu a Polônia por 2 a 1 na manhã deste domingo (16/6). Este foi o jogo de abertura do Grupo D, realizado no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, país-sede da competição. O duelo foi equilibrado, com os poloneses, mesmo sem Lewandoski, machucado, fazendo partida consistente. Alías, foi seu substituto Buksa, quem abriu o placar. Mas ainda no primeiro tempo, os holandeses empataram com Gakpo. Na etapa final, Weghorst que entrou aos 36, no seu primeiro toque na bola garantiu os três pontos.

O Grupo D se completa com Áustria x França, que jogam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília).

Veja aqui o Raio X do Grupo D da Eurocopa

Polônia sai na frente, mas cede empate

O primeiro tempo foi muito bom, com as seleções buscando o ataque, embora a Holanda muito tivesse mais posse (68%) e finalizações (12 a 4). Só que os poloneses criaram ataques perigosos e ainda saíram na frente aos 16. Zielinski cobrou escanteio pela esquerda e Buksa escorou para fazer 1 a 0. Contudo, a Holanda era muito operigosa. Van Dijk quase empatou. Mas, aos 29, veio o gol que deixou tudo igual. Após passe de Aké, Gakpo dominou, avançou e chutou da entrada da área. A bola bateu em Salamon e matou o goleiro Szczesny.

Virada da Holanda

Os poloneses voltaram com mais intensidade para a etapa final e presionaram os holandeses nos primeiros 15 minutos. Pórém, desperdiçaram com Kiwior a sua melhor chance: o goleiro Verbruggen espalmou. Porém, depois dos 15 minutos, com as entradas de Wijnaldum e Malen, o time holandês voltou a ser dominante. E com as entradas de Frimpong e Weghorst, aos 36 minutos, aumentou a pressão. Frimpong teve uma oportunidade aos 37. E, aos 38, Aké achou Weghorst na área. O atacante pegou de primeira e virou o placar.

Mas a vitória estava longe de estar confirmada. Swiderski perdeu grande chance para a Polônia aos 44. Porém, não entrou e a Holanda larga na frente no Grupo D da Euro.

Polônia 1×2 Holanda

1ª rodada do Grupo D da Eurocopa

Data: 16/06/2024

Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)

Polônia: Szczesny; Bednarek, Salamon (Berenzyinski, 41/2ºT) e Kiwior; Frankowski, Romanczuk (Slisz, 10’/2ºT) , Szymanski (Moder, Intervalo), Zielinski (Piotrowski, 32’/2ºT) e Zalewski; Buksa e Urbanski (Swiderski, 10’/2ºT). Técnico: Michal Probierz.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk e Aké (Can de Ven, 42’/2ºT); Schouten,Veerman (Wijnaldum, 17’/2ºT), Xavi Simons (Malen, 17’/2ºT) e Rejinders; Memphis Depay (Weghorst, 36’/2ºT) e Gakpo (Frimpong, 36’/2ºT). Técnico: Ronald Koeman

Gols: Buksa, 16’/1ºT (1-0); Gakpo, 29’/1ºT (1-1); Weghorst, 38’/2ºT (1-2)

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)

Auxiliares: Paulo Soares (POR) e Pedro Ribeiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Cartões amarelos: Veerman (HOL)

