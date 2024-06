Rômulo Mendonça vai narrar Olimpíada na CazéTV

O narrador e comentarista esportivo Rômulo Mendonça é a nova contratação da CazéTV. Afinal, o canal anunciou neste domingo (16/6), durante transmissão do jogo entre Polônia e Holanda pela Eurocopa, que Rômulo estará na equipe para a cobertura das Olimpíadas de Paris.

Assim, o locutor postou mensagem nas redes sociais demonstrando entusiasmo com a novidade em sua carreira.

“Agradeço o convite e a confiança de todos os envolvidos! Os Jogos Olímpicos são parte fundamental da minha carreira e poder voltar a narrar esse evento é muito emocionante para mim. Vou me dedicar muito e honrar essa oportunidade ao lado de todos da Caze TV!”, disse.

Nascido em 12/3/1982 em Divinópolis, cidade de 230 mil habitantes a 120 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rômulo tem uma trajetória em que as Olimpíadas são muito relevantes. Afinal, ele ganhou fama justamente na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Seu estilo divertido – mas sem descuidar da informação – e sua capacidade de improviso conquistaram o público em escala nacional. Assim, Rômulo passou a ser mais conhecido no meio esportivo e foi ganhando prestígio. Em 2018, Rômulo seguiu para os Estados Unidos para a cobertura das finais da NBA – a poderosa liga de basquete americana – pela ESPN. E ali soltou uma efusiva exclamação que teve repercussão internacional. Foi após uma incrível cesta do craque LeBron James. Rômulo não se segurou:

“Papai Lebrão! Lebron, ladrão, roubou meu coração”, gritou.

Na época, houve muitos comentários elogiosos nas redes sociais, exaltando o bom humor do narrador.

“Ele é demais. Seja qual for o jogo, se é o Rômulo narrando, eu paro pra ver!”, disse um internauta.

Após sair da ESPN, Rômulo passou a trabalhar na Amazon Prime Vídeo.

Rômulo Mendonça é mais um acerto da CazéTV

A chegada de Rômulo Mendonça é mais uma conquista da CazéTV, canal criado em novembro de 2022 no YouTube e que cresceu de forma meteórica. No embalo do carisma do fundador, Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, de 30 anos, a CazéTV vem transmitindo importantes competições e já se consolidou como uma das principais alternativas para o público que acompanha o esporte.

