Vasco x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16/6), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela nona rodada do Brasileirão. Em profunda crise, o Cruz-Maltino precisa dar uma resposta ao seu torcedor após duas derrotas feias. Raposa vem de vitória e busca posições de cima na tabela. Com 13 pontos, o Cruzeiro mira a parte de cima da tabela. O Vasco, com seis pontos, está colado na zona de rebaixamento. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 17h, com o seu tradicional esquenta. Assim que a bola rolar, Diogo Martin estará na narração.