Em jogo de poucas emoções, Vasco e Cruzeiro empatam em São Januário

Vasco e Cruzeiro empataram sem gols na noite deste domingo (16), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa os cariocas na 16ª colocação, com sete pontos, enquanto os mineiros aparecem em oitavo na tabela, com 14.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de poucas oportunidades e passou longe de empolgar os torcedores. A primeira finalização veio somente aos 17 minutos, quando o chute de Robert parou nas mãos de Léo Jardim. Lucas Silva, também de fora da área, testou o goleiro cruz-maltino, que voltou a se sair bem. Os donos da casa só incomodaram aos 31. Victor Luís arrematou de fora para boa defesa de Anderson. Em seguida, Vegetti cabeceou sem perigo para o goleiro da Raposa.

Segundo tempo

Em crise, o Cruz-Maltino passou longe de dar a resposta que o seu torcedor esperava após duas derrotas acachapantes. Os times atacaram com ressalvas, mais preocupados em serem surpreendidos do que necessariaemnte ameaçarem o adversário. Os técnicos promoveram mexida no decorrer da etapa, mas o cenário pouco mudou.

VASCO 0X0 CRUZEIRO

9ª rodada da Série A do Brasileiro

Data: 16/06/2024 (domingo)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 11.275 presentes

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 19’/2ºT), Maicon, Léo e Victor Luís; Zé Gabriel (Clayton, 42’/2ºT), Galdames (Mateus Carvalho, 42’/2ºT), e JP (Serginho, 31’/2ºT); Adson, Rossi (David, 18’/2ºT), e Vegetti. Técnico:Álvaro Pacheco

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Japa, 24’/2ºT), Lucas Silva (Vitinho, 25’/2ºT) e Ramiro; Gabriel Verón (João Pedro, 11’/2ºT), Robert (Wesley Gasolina, 42’/2ºT) e Rafa Silva (Arthur Viana, intervalo). Técnico: Fernando Seabra

Gol: –

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Vegetti, David (VAS); Lucas Romero, Arthur Viana, William (CRU)

Cartão Vermelho: –

