Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Brasileirão

O Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 1 neste domingo (16), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e agora é o líder da competição. No Kléber Andrade, em Cariacica, com mando de campo do time gaúcho, os gols da vitória alvinegra foram de Cuiabano, ex-tricolor, e Júnior Santos. Gustavo Nunes marcou pelo Imortal, que está na zona do rebaixamento.

Com os três pontos, o Botafogo, na ponta do Brasileirão, tem 19. Já o Grêmio, com seis pontos, é o 17° colocado.

Como foi o jogo

O Grêmio começou melhor que no confronto em Cariacica. No entanto, com Cuiabano, formado pelo Imortal, o Botafogo abriu o placar aos 9′. Aliás, gol que contou com uma bonita assistência de Marlon Freitas, que deixou o lateral em grande chance de marcar. Mas, mesmo na frente no placar, o Alvinegro viu a equipe gaúcho seguir melhor em campo. O empate saiu aos 20′, com Gustavo Nunes, que fez um grande primeiro tempo. Aliás, o Grêmio, se tivesse caprichado um pouco mais no último terço do campo, poderia ter ido ao intervalo com a vantagem no marcador.

O Botafogo voltou melhor do vestiário e chegou ao gol aos 11 minutos, com Júnior Santos. O atacante recebeu passe açucarado de Luiz Henrique, dominou tirando o defensor da jogada, colocou a bola na frente e chutou na saída do goleiro. Posteriormente, poucos minutos depois, ele impediu o que seria o segundo gol do Grêmio. Aos 20′, aliás, com pressão do time mandante, John fez uma grande defesa, tirando a bola em cima da linha.

Mas, se no primeiro tempo o Grêmio desperdiçou grandes oportunidades, na segunda etapa o Botafogo repetiu esse cenário. Até o fim da partida, ambas as equipes criaram chances, mas sem balançar as redes.

GRÊMIO 1 X 2 BOTAFOGO

Nona rodada do Brasileirão – 2024

Data: 16/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

GRÊMIO: Caique Santos; Fábio, Gustavo Martins, Geromel e Mayk; Dodi (Du Queiroz, 32’/2°T), Carballo (Edenilson, 32’/2°T), Pavón (Galdino, 24’/2°T), Cristaldo (Nathan, 38’/2°T) e Gustavo Nunes; JP Galvão (Nathan Fernandes, 24’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO: John; Suárez, Bastos, Halter e Cuiabano; Gregore (Yarlen, intervalo), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo, aos 27’/2°T); Luiz Henrique (Danilo Barbosa, 17’/2°T), Júnior Santos e Oscar Romero (Diego Hernández, 17’/2°). Técnico: Artur Jorge.

Gols: Cuiabano, 9’/1°T (0-1), Gustavo Nunes, 20’/1°T (1-1), Júnior Santos, 11’/2°T (1-2)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (Fifa/MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

Cartões amarelos: Gustavo Nunes, Carballo e Galdino (GRÊ); Gregore, Suárez e Yarlen (BOT)

