Com gols no primeiro tempo, Goiás e Coritiba empatam na Serrinha pela Série B

Goiás e Coritiba empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (16), na Serrinha, pela décima rodada da Série B do Brasileiro. Em jogo que marcou a estreia do técnico Fábio Matias, o Coxa abriu o placar com Matheus Frizzo, no início da partida, e Luiz Henrique deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Esmeraldino continua invicto em seu estádio, e o Coritiba segue sem triunfos fora de casa. O time goiano ocupa a quarta posição, agora com 18 pontos, enquanto o Alviverde paranaense aparece em oitavo, com 15.

Confira a classificação da Série B do Brasileiro

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. Pela 11ª rodada, o Goiás visita o Santos às 19h, na Vila Belmiro. Já o Coritiba recebe o líder América-MG, às 21h30, no Couto Pereira.

O jogo

O Coritiba saiu na frente logo com dois minutos de jogo. Matheus Frizzo desferiu um chute da entrada da área em que a bola chegou a tocar na trave e passar rente à linha antes de balançar a rede. Yago teve ótima chance de ampliar a vantagem, mas carimbou o poste. O Goiás, aos poucos, se ajustou e passou a comandar as ações até que chegou ao empate aos 25. Luiz Henrique finalizou de primeira e contou com desvio para deixar tudo igual. Breno Herculano, Welliton e Paulo Baya tiveram oportunidades para virar o placar, mas pararam no goleiro Pedro Morisco. Os visitantes retornaram do intervalo com alterações e viram o goleiro Tadeu trabalhar bem após arremate de Wesley Pomba aos 14 minutos O Esmeraldino, por outro lado, assustou em cabeceio de Marcão. Os times seguiram com ações ofensivas até que aos 44, o Coxa desperdiçou uma chance impressionante. O meia Matheus Bianqui recebeu passe de Pomba dentro da área e já com o goleiro batido, concluiu para fora. Nos acréscimos, aos 47, o árbitro chegou a apontar pênalti para os goianos, mas recuou em sua decisão após consulta ao VAR.

