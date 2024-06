Com o revés para o Atlético-GO, o Fluminense não só voltou à zona de rebaixamento, como ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe tentará se recuperar na classificação diante do Cruzeiro na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Contudo, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição três jogadores, que estão suspensos.

Entre eles, está Felipe Melo, que recebeu o cartão vermelho diante do Dragão. Dessa forma, o zagueiro empurrou o assessor da equipe adversária que celebrava o gol à beira do gramado. Depois do ato, o tempo fechou entre os atletas e uma confusão foi instaurada. O árbitro, então, expulsou o defensor, que já havia sido substituído no segundo tempo.

Antes disso, o clima já era tenso no Maracanã mesmo quando o Tricolor saiu na frente com Paulo Henrique Ganso. Com o gol de empate, marcado por Luiz Fernando, a torcida começou a vaiar o técnico Fernando Diniz e entoar gritos de “time sem vergonha”. Essa atmosfera afetou diretamente os atletas, e Guga deu um tapa na câmera da emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

O lateral-direito, portanto, recebeu o terceiro amarelo, assim como Paulo Henrique Ganso, autor do gol do Fluminense, ainda no primeiro tempo. Além deles, o Tricolor não terá Jhon Arias que disputará a Copa América com a Colômbia, assim como Thiago Silva que só poderá estrear depois do dia 10 de julho.

Por fim, André, por sua vez, está em fase de transição, enquanto Lelê se recupera de uma artroscopia no joelho direito. Por outro lado, Martinelli retorna de suspensão e está à disposição de Fernando Diniz.

O post Fluminense tem três suspensos para duelo com o Cruzeiro pelo Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.