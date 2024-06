Sérgio Ramos deixa o Sevilla e está livre no mercado

O zagueiro Sérgio Ramos está livre no mercado. O defensor encerrou sua segunda passagem pelo Sevilla, clube aonde foi revelado, nesta segunda-feira (17), após 37 jogos e sete gols marcados em 2023/24. O jogador vai ganhar uma festa de homenagem e também de despedida, nesta terça-feira (18).

Aos 38 anos, o defensor fica agora livre no mercado para assinar com um novo clube. Segundo a imprensa espanhola, existe interesse de clubes da MLS e da Arábia Saudita. Contudo, o zagueiro ainda não definiu qual será seu próximo passo no futebol.

Sérgio Ramos nasceu em Camas, região metropolitana de Sevilha. O jogador chegou as categorias de base do clube aos 10 anos e logo se destacou. Ele subiu para a equipe profissional em 2004, mas ficou apenas uma temporada, quando acabou contratado pelo Real Madrid no ano seguinte.

Pelo time merengue, o jogador fez histórias. O jogador atuou por 601 partidas e marcou 101 gols, além de incríveis 22 títulos conquistados, sendo quatro Champions League. Em 2021, trocou o Real Madrid pelo PSG, onde ficou até o meio do ano passado, mas sem grande brilho.

Assim, decidiu voltar ao clube onde revelou e atuou por apenas uma temporada. Contudo, mesmo com o ídolo ao seu lado, o Sevilla não fez um grande ano, terminado apenas na 14° posição do Campeonato Espanhol.

