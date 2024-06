Estado Islâmico planejava ataque a ônibus e torcedores do Real Madrid

Em solo europeu, forças e órgãos de segurança do Estado lutam contra o terrorismo todos os dias. Assim, de acordo com o jornal espanhol El Confidencial, a Guarda Civil desmantelou a Fundação I’lam, um dos centros de propaganda do Estado Islâmico. Entre os materiais encontrados, estavam alguns que indicavam ataques ao ônibus do Real Madrid e aos torcedores do time espanhol.





“Meu querido irmão de Al-Andalus, um objetivo muito valioso espera por você. Entre nas multidões, distraia a segurança com explosivos improvisados ​​e dispositivos de engodo e avance em direção ao seu objetivo principal com determinação”, uma dessas mensagens do Daesh.

Ainda segundo a publicação, o grupo ligado ao Estado Islâmico também tinha mensagens incitando ataques à Eurocopa, sugerindo as cidades de Berlim, Munique e Dortmund. Além disso, outro alvo do Daesh seriam os Jogos Olímpicos, que acontecem em Paris a partir de julho.

Por fim, o órgão também encontrou cartazes com uma imagem da Torre Eiffel, com um drone levando um “presente” em forma de bomba, com a seguinte mensagem: “Está começando as Olimpíadas do Lobo Solitário com a vontade de Alá”.

