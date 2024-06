O Atlético-MG formalizou uma proposta para contratar o volante Fausto Vera, do Corinthians. O jogador deu o ”ok” para as negociações prosseguirem e agora aguarda a negociação entre os dois clubes para saber seu futuro. Além do Galo, o Timão também tem uma proposta do Boca Juniors, pelo argentino.

De acordo com o ”ge”, a proposta do Galo gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Por conta da oferta do Atlético-MG, Fausto Vera ficou fora do clássico contra o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque este seria o sétimo jogo dele e ele não poderia mais atuar por outro clube brasileiro em 2024.

O meio de campo é um setor que preocupa o Atlético-MG neste momento. Afinal, a equipe perdeu Alan Franco, com o Equador na disputa da Copa América e Otávio, com grave lesão muscular. Além disso, no meio do ano, a diretoria liberou Edenílson e Patrick, para assinar com Grêmio e Santos respectivamente. Com apenas Battaglia para o setor, Fausto Vera chegaria como bom reforço para deixar o elenco mais forte.

Fausto Vera tem passagem sem brilho no Corinthians

Contratado por R$ 25 milhões, Fausto Vera foi bem na temporada 2022, mas depois perdeu espaço. Neste ano, ele não conseguiu se firmar com Mano Menezes e António Oliveira. Além disso, o Alvinegro encontra problemas para quitar a sua compra junto ao Argentinos Juniors, clube que o projetou.

Desde a sua chegada ao time brasileiro, o atleta participou de 96 partidas, sendo 63 como titular. Ele não foi campeão pelo Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-MG faz proposta oficial por Fausto Vera, do Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.