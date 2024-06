Santos monitora mercado, mas dá ‘última chance’ para Fábio Carille

O momento do Santos não é bom. Afinal, após quatro derrotas seguidas e a equipe sair da zona de classificação para a Série A do Brasileirão do ano que vem, aumentou a crise dentro do clube. Contudo, não o suficiente para demitir o técnico Fábio Carille. O treinador viu a diretoria decidir por dar mais um voto de confiança em seu trabalho e agora precisa dar uma resposta rápida para manter seu emprego.

Dentro do Peixe, existe um entendimento que a atual comissão técnica pode reverter este momento ruim e que já apresentou um bom trabalho no começo do ano. Entretanto, um tropeço no próximo compromisso deixaria a situação insustentável. O Santos encara o Goiás, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (19), pela 11° rodada da Série B.

O presidente Marcelo Teixeira já começa a receber sugestões de outros treinadores para assumir o cargo. Nomes como de Vanderlei Luxemburgo, Felipão, Emerson Leão e Léo Condé foram sugeridos. Contudo, o mandatário não procurou ninguém no mercado e sequer debateu os nomes no Comitê de Gestão.

Os três primeiros são vistos como nomes experientes para dar um choque no elenco. Já o último conquistou a Série B do ano passado, com o time do Vitória.

Carille ainda tem um pouco de respaldo no Santos

A diretoria do Santos quer dar uma última oportunidade para Carille. Muito por tudo que aconteceu desde seu retorno. Afinal, o Peixe teve uma briga com o V-Varen Nagasaki, do Japão, que entrou na Fifa contra os brasileiros por achar que o Alvinegro Praiano acertou com Carille sem respeitar o contrato válido.

Além disso, o vice-campeonato Paulista e as opções no mercado, faz com que o treinador ainda ganhe respaldo. Contudo, o duelo contra o Goiás, nesta quarta-feira, é encarado como uma final.

