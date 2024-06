Romênia, objetiva, arrasa a Ucrânia na Eurocopa

A Romênia começou muito bem a sua campanha na Eurocopa-2024. Afinal, na manhã desta segunda-feira (17/6), na Allianz Arena, em Munique, venceu a Ucrânia por 3 a 0 , em jogo do Grupo E. Foi uma atuação muito objetiva dos romenos, que não ficaram com a bola (apenas 28%) e finalizaram tanto quando o rival (13 a 9). Porém, enquanto dois chutes ucranianos foram na direção certa, cinco da Romênia foram no alvo, quase todos de fora da área. E três deles entraram. Stanciu, Marin e Dragus marcaram.

A Romênia vai aos três pontos neste grupo que ainda conta com Bélgica e Eslováquia, que ainda jogam nesta segunda-feira.

Romênia sai na frente com um golaço

Os romenos jogaram de forma mais cautelosa no primeiro tempo, deixando a bola com a Ucrânia. Porém, os ucranianos não conseguiam espaços para arremates. E o time latino, forçando uma marcação alta, aproveitou um, erro de saída de bola para recuperá-la. Esta chegou até Stanciu, que mandou de fora da área para fazer um golaço que colocou 1 a 0 no placar.

Vitória confirmada no vapt-vupt

No segundo tempo, a Romênia matou o jogo com dois gols em cinco minutos. Aos oito, a Ucrânia estava toda na defesa e encaixou um contra-ataque letal, que terminou numa finalização de fora da área de Marin, 2 a 0. Aos 12, após quase marcar e o goleiro Lunin mandar a escanteio, rolou após a cobrança do tiro de canto. confusão na área. E Dragus mandou para a rede. Com 3 a 0, os romenos se fecharam. E ao apito do juiz fizeram uma festa incrível ao lado da sua numerosa torcida.

ROMÊNIA X UCRÂNIA

1ª Rodada do Grupo E da Eurocopa

Data: 17/6/2024

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

ROMÊNIA: Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Burca e Nicusor Bancu; Razvan Marin, Marius Marin (Rus, 30’/2ºT) , Stanciu (Racovitan, 42’/2ºT) , e Dennis Man (Hagi, 18’/2ºT); Denis Dargus (Puscas, 30’/2ºT) e Coman (Mihaila, 18’/2ºT). Técnico: Edward Iordanescu

UCRÂNIA: Andriy Lunin; Yukhym Konoplya (Tymchyk, 27’/2ºT), Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko, e Oleksander Zinchenko; Stepanenko (Yaremchuk, 18’/2ºT), Georgiy Surdakov (Malinovskyi, 38’/2ºT) e Mykola Shaparenko (Brazko, 18’/2ºT); Mykhaylo Mudryk, Artem Dovbyk e Viktor Tsygankov (Yarmolenko, 18’/2ºT). Técnico: Serhiy Rebrov

Gols: Stanciu, 29’/2ºT (1-0); Marin, 8’/2ºT (2-0); Dragus, 12’/2ºT (3-0)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderqvist (SUE)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões amarelos: Marin (ROM)

