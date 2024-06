Flamengo pode ter reforço de dupla contra o Bahia

O Flamengo deve ter novidade para encarar o Bahia na próxima quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Trata-se dos possíveis retornos de Ayrton Lucas e Everton Cebolinha – baixas no empate em 1 a 1 com o Athletico, no último domingo. Além disso, o técnico Tite cumpriu suspensão automática e também fica à disposição para o confronto desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da expectativa pelo retorno da dupla, quem tem a maior probabilidade de estar na lista para quinta-feira é Everton Cebolinha. O atacante desfalcou o Flamengo diante do Athletico por dores no músculo anterior da coxa direita, mas não teve lesão constatada no local. A perspectiva, portanto, é que o camisa 11 esteja recuperado e participe normalmente das atividades no decorrer da semana.

Ayrton Lucas, por sua vez, não atua desde a classificação do Flamengo às oitavas de final da Libertadores, no dia 28 de maio. Com lesão na posterior da coxa esquerda, o lateral deixou os gramados no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios e desfalcou a equipe nos últimos três jogos – contra Vasco, Grêmio e Athletico. O atleta esteve em campo recentemente acompanhado do fisioterapeuta do clube e evolui bem no processo de transição.

Mudança na zaga

Caso o retorno de Ayrton Lucas se confirme, Tite poderá devolver Léo Pereira à zaga para o lugar de Fabrício Bruno – suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Athletico. O camisa 4 tem atuado na lateral-esquerda do campo, visto que Matías Viña está à disposição da seleção uruguaia para disputa da Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de julho. E apesar de não ser sua posição de origem, o jogador recebe elogios pelas atuações recentes.

Situação de Léo Ortiz

Léo Ortiz revelou um incômodo na coxa direita momentos antes de ser substituído durante o empate com o Athletico, aos 38 minutos do segundo tempo. No primeiro momento, a situação preocupou torcedores e membros da comissão técnica, mas a lesão foi descartada pelo departamento médico. Portanto, o camisa 3 não deve preocupar para o duelo contra o Bahia.

Em reencontro com os tempos de base, Léo Ortiz tem sido peça fundamental no meio de campo do Flamengo. O camisa 3 tem atuado como volante para suprir os desfalques de Erick Pulgar, convocado pelo Chile para Copa América, e da dupla Allan e Igor Jesus, ambos lesionados.

