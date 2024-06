Corinthians negocia extensão de empréstimo de Gabriel Moscardo

O Corinthians abriu negociações com o Paris Saint-Germain para estender o empréstimo do volante Gabriel Moscardo. O jogador tem vínculo com o Timão até o final do mês de junho. Contudo, o Timão deseja que o atleta permaneça no Parque São Jorge até o final da temporada.

Moscardo ficou seis meses lesionado e voltou a atuar contra o Atlético Goianiense, no dia 11 de junho. Já neste domingo (16), contra o São Paulo, ele começou como titular no embate que aconteceu na Neo Química Arena. Ele foi substituído no intervalo da partida, que acabou empatada em 2 a 2.

“O Moscardo é um grande jogador e temos que aproveitar o máximo que pudermos. Estamos esperando uma resposta do PSG (sobre o empréstimo), temos boa relação e enquanto isso temos que aproveitar”, disse Fabinho Soldado, diretor do Corinthians.

Técnico do Corinthians quer a permanência de Moscardo

A permanência do volante até o final do ano seria um pedido do técnico António Oliveira. O treinador entende que o jogador é uma peça importante para a temporada e torce pela sua permanência.

“O Gabriel vem de uma lesão, mas tem treinado há bastante tempo. Se não jogar, não terá ritmo. Existem outras situações de jogo que são importantes. Queríamos aumentar a estatura da equipe e dar minutagem ao Gabriel. Mas o Moscardo vai embora? Eu não sei. Ele pode até ficar e se tornar um reforço. Foi nesse intuito que ele foi lançado. Estava dentro do planejamento e do plano de jogo que estruturamos para ele”, disse António.

O PSG investiu 20 milhões de euros fixos (cerca de R$ 120 milhões), além de outros dois milhões de euros por metas para contratar o jogador. Contudo, o clube francês deseja a chegada do volante já em julho, o que deixa a missão do Corinthians bastante complicada.

