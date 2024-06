São Paulo aumenta expectativa pelo retorno de Thiago Mendes

Agora, a negociação está nas mãos do grupo de empresários do jogador, que tem bom trânsito com a QFA, a liga do Qatar, responsável pela operação dos clubes do país. Neste domingo (16), Thiago Mendes esteve na Neo Química Arena, para acompanhar o Majestoso, pelo Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o técnico Luis Zubeldía admitiu estar torcendo para que o negócio seja concretizado.

“Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galoppo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo”, falou o treinador.

