Cruzeiro: Alexandre Mattos confirma chegada de Dudu

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, confirmou a tranquilidade da Raposa na situação envolvendo Palmeiras e Dudu. O dirigente, afinal, falou sobre o acordo verbal publicado no sábado (15), nas redes sociais do clube celeste.





“Se o Cruzeiro publicou aquilo, é porque está totalmente seguro. Tem tudo absolutamente correto e certo. Foi autorizado pelo Palmeiras e pelo estafe do Dudu publicar aquilo. Teve uma assinatura entre os clubes. Já tinha acordo com o Dudu em relação a salário e tempo de contrato”, afirmou, em entrevista ao “SporTV”.

Toda polêmica iniciou no sábado. Afinal, o Cruzeiro pegou a todos de surpresa com o anúncio da chegada de Dudu. “O bom filho a casa torna”, disse a Raposa nas redes sociais, lembrando que o atleta iniciou a carreira no time azul.

No entanto, horas depois, surgiu a notícia que o jogador se arrependeu e tinha a possibilidade de ficar no Palmeiras. A situação foi até a madrugada, o atleta recebeu membros de torcida organizada em sua casa e também conselheiros. Nas conversas, resolveu ficar.

Leila dá dura entrevista

No entanto, na manhã desta segunda-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma dura entrevista e espera que Dudu cumpra o acordo feito com todas as partes.

“Acho que o torcedor do Palmeiras estava ansioso para ouvir a presidente e essa é uma oportunidade. Com relação ao Dudu, essa é a palavra oficial do Palmeiras. Vou ser transparente e falar a verdade. Há uns 25 dias, nosso diretor de futebol, Anderson Barros, me procurou e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro que ele ficou balançado”, disse Leila, que prosseguiu:

“Essa proposta é o que foi divulgado, que são quatro anos, mais um ano e um salário superior ao do Palmeiras. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo Mattos. Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou com o Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador”, completou.

Mattos e Dudu têm nova conversa

Durante esse domingo, após muita pressão, Dudu e Alexandre Mattos tiveram nova conversa. O CEO do Cruzeiro, inclusive, levantou uma questão séria sobre o momento psicológico do atleta.

“Em nenhum momento o Dudu me falou. Ele me ligou ontem e a gente conversou. Foi uma conversa muito emocional pela relação que temos e por tudo que foi feito, tudo que estava acordado. O Dudu levantou e temos que pensar um pouco nessa questão emocional. Redes sociais, pressão, pessoas na casa dele. O que isso traz para o cidadão. A gente pensa que o atleta é super-herói, mas ninguém é de rocha”, finalizou.

