Ayrton Lucas volta a treinar e pode reforçar o Flamengo contra o Bahia

O Flamengo pode ter um reforço para o duelo contra o Bahia, na próxima quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas voltou a treinar com o grupo de jogadores e tem boas chances de ser relacionado para a partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro que pode aparecer contra os baianos é Everton Cebolinha. Ele iniciou transição física, juntamente com Allan. O atacante deixou o jogo contra o Grêmio ainda no primeiro tempo, na última quinta-feira (13), por conta de dores no músculo anterior da coxa direita. Todavia, os exames não apontaram lesão no flamenguista.

Allan está fora de ação desde a goleada por 6 a 1 sobre o Vasco, no dia 2 de junho. O volante sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita e vem sendo reavaliado constantemente. Ele ainda é dúvida para o duelo, que conta com dois times na parte superior da tabela.

Por outro lado, o Rubro-Negro não poderá contar com o zagueiro Fabricio Bruno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caso Ayrton Lucas volte a ser titular, Léo Pereira retornará a sua posição de origem, fazendo dupla de zaga com David Luiz. Quem também está fora é Igor Jesus, lesionado, além dos selecionáveis Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela e Pulgar.

