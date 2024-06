Dudu confirma a permanência no Palmeiras

A novela entre Dudu, Palmeiras e Cruzeiro ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (17). O camisa 7 avisou que não vai atuar na Raposa e permanece no Verdão para cumprir o seu contrato. Inclusive, o time mineiro retirou a proposta feita ao atleta.

Em texto divulgado na rede social, o jogador informou que o seu ciclo não acabou, o que foi uma indireta a presidente Leila Pereira. Mais cedo, a mandatária afirmou que o jogador iria embora e que a história dele no Verdão havia encerrado.

Entenda o caso

Logo depois de conversar com Dudu, o Cruzeiro apresentou uma oferta milionária ao atacante do Palmeiras, que topou a transferência. Porém, ao perceber a repercussão negativa, o jogador voltou atrás em sua decisão de ir embora.

O ponto chave de virada veio através de uma conversa com a torcida organizada Mancha-Alvi-Verde. Três integrantes da diretoria foram ao encontro do jogador e escutaram a sua versão. Os torcedores comprar o barulho do atleta e deram segurança de voltar atrás no acordo costurado.

Em meio as indecisões do atleta, o camisa 7 procurou a diretoria do Verdão para avisar que iria permanecer e pediu desculpas aos jogadores do elenco no último domingo (16).

Veja o pronunciamento de Dudu

Foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez, eu nunca mais receba uma oportunidade como essa.

Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que tenho um enorme carinho e agradeço, demais, pelo reconhecimento.

Mas sinto que, neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição.

