Corinthians goleia Red Bull Bragantino no Brasileirão Feminino

Nesta segunda-feira (17), o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 4 a 2, em jogo realizado no Parque São Jorge, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo levou o Timão aos 37 pontos, o que deixa o time garantido como a melhor campanha da primeira fase. Enquanto isso, o Massa Bruta fica na 6ª colocação, com 19 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Corinthians mede forças diante do Cruzeiro, fora de casa. O Bragantino tenta a sua recuperação contra o Internacional, longe dos seus domínios.

O jogo

Melhor time da competição, o Corinthians impôs o seu ritmo desde o início e construiu a vantagem de forma natural. No primeiro tempo, Vic Albuquerque foi o grande nome ao marcar dois gols. A goleada Alvinegra foi consolidada na etapa final através de Eudimilla e Yaya. O Red Bull Bragantino marcou seus gols através de Pires e Paulina.

