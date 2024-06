Diniz planeja mudanças ‘radicais’ no Fluminense contra o Cruzeiro

Em crise por conta do mau desempenho, o Fluminense terá fortes mudanças para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz tem três jogadores suspensos e um convocado, mas também pode fazer alterações de mais peças e também na parte tática. A informação é do “ge”.

O técnico do Fluminense não contará com o lateral-direito Guga, com o zagueiro Felipe Melo e com o meia Paulo Henrique Ganso, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Jhon Arias segue fora da lista de relacionados, porque está convocado pela seleção da Colômbia para a disputa da Copa América.

Contudo, após derrota no Maracanã no último sábado sobre o Atlético-GO, Fernando Diniz pretende, inclusive, fazer mais alterações de jogadores por conta da questão técnica e também na parte tática.

O treinador enfrenta sua pior sequência na competição nacional desde que assumiu o Tricolor em 2022. Ele soma seis jogos sem vitória, com quatro derrotas e dois empates. O pior momento de Diniz pelo Flu no Brasileirão tinha sido quatro jogos sem vencer em 2023, com três derrotas e um empate.

O Fluminense está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em nove rodadas – a equipe venceu apenas uma partida na competição (contra o Vasco).

