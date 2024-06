Palmeiras goleia Atlético na Arena MRV e se aproxima do G4

Os grandes rivais nos últimos anos entraram em campo nesta segunda-feira (17) para o duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Palmeiras fez uma brilhante atuação ao vencer por 4 a 0. Anibal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López fizeram os gols. Pelo lado do Atlético, Hulk foi expulso no primeiro tempo por reclamação e acabou prejudicando o time mineiro, que com a derrota também encerrou sua invencibilidade na competição. Paulinho, do Atlético, recebeu cartão vermelho no final da partida após confusão com Marcos Rocha. O atacante reclamou de uma cotovelada do adversário durante o jogo.

O resultado coloca o Alviverde em quinto lugar com 17 pontos conquistados em nove jogos, enquanto a equipe mineira ocupa a nona colocação com 13 pontos.

Primeiro tempo com domínio palmeirense, e Hulk expulso

A equipe do técnico Abel Ferreira foi mais eficiente na etapa inicial e teve as melhores oportunidades. Assim, o volante Aníbal Moreno marcou o primeiro gol, 1 a 0, aos 24 minutos. Depois Hulk foi expulso por reclamação, primeiro levou amarelo, o segundo na sequência e assim, o vermelho. O ídolo alvinegro saiu furioso com a arbitragem e afirmando que apenas questionou o motivo de ter levado o amarelo. O lance, aliás, era uma falta marcada a favor do próprio atacante.

Palmeiras brilhante faz 4 a 0 no Galo

O Palmeiras voltou para os 45 minutos finais avassaladoramente e não tomou piedade do Atlético. O lateral-esquerdo Piquerez marcou de pênalti aos 14 minutos, no minuto seguinte, a grande estrela da base palmeirense, Estêvão, em linda finalização, fez o terceiro, 3 a 0. Flaco López que entrou no segundo tempo fez o quarto, assim encerrou em 4 a 0 para os visitantes.

Próximos jogos das equipes

O Galo agora retorna a campo na quinta-feira (20), quando enfrentará o Vitória, no Barradão. Jogo marcado para às 18h30 (de Brasília) Por outro lado, o Verdão terá compromisso contra o Bragantino, em seus domínios, no mesmo dia, porém partida será às 21h30.

Atlético 0 x 4 Palmeiras

Campeonato Brasileiro — 9ª rodada

Data: 17/06/2024

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público e renda:

Gols: Aníbal Moreno, 24/1ºT (0-1); Piquerez, 14/2ºT (0-2); Estêvão, 15/2ºT (0-3); Flaco López, 49/2ºT (0-4)

ATLÉTICO: Matheus, Fuchs, Igor Rabello (Alisson,/2ºT), Saravia e Rômulo. Igor Gomes, Zaracho (Pedrinho, 35’/2ºT), Scarpa (Palacios, 29’/2ºT), Hulk, Paulinho e Cadu (Alan Kardec, 41’/2ºT.) Técnico: Gabriel Milito

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez (Vanderlan, 25’/2ºT). Aníbal Moreno (Gabriel Menino, 34’/2ºT), Zé Rafael, Raphael Veiga, Estêvão (Mayke, 25’/2ºT), Rony (Flaco López, 34’/2ºT) e Lazaro (Fabinho, 34’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão Amarelo: Igor Rabello, Hulk, Gustavo Scarpa, Gabriel Milito, Zaracho (ATL); Piquerez, Aníbal Moreno, Rony, Estêvão (PAL)

Cartão Vermelho: Hulk, 30/1ºT, Paulinho ao final da partida (ATL)

