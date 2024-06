Marcelo Teixeira se reúne com elenco e cobra melhoria do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu com o elenco do Santos nesta segunda-feira (17) e cobrou pessoalmente uma melhora dos jogadores. A reunião foi exclusivamente com o elenco, deixando a comissão técnica fora. O Peixe perdeu quatro jogos seguidos e está fora da zona de classificação para a Série A do ano que vem. Assim, a próxima partida aparece como uma final.

A ida de Marcelo Teixeira pegou os jogadores de surpresa por um momento. Afinal, ao contrário de seu antecessor, Andrés Rueda, que costumava trabalhar no CT Rei Pelé, o atual mandatário utiliza a sala de presidência da Vila Belmiro como local de trabalho no dia a dia. Assim, visitas aos treinos não são comuns.

No CT Rei Pelé, o presidente reuniu os jogadores no auditório e, em um tom moderado, e respeitoso, falou da sua insatisfação com os últimos resultados. O Santos iniciou uma crise após perder seguidamente para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário, além de deixar o G-4 da Série B.

Marcelo Teixeira explicou também da importância que é voltar para a Série A no ano que vem. Além disso, relembrou os jogadores do bom Campeonato Paulista realizado no começo do ano e mostrou confiança que o grupo tenha uma reviravolta. Não houve críticas individualizadas ao longo da conversa, acompanhada pelo técnico Fábio Carille e pelo executivo de futebol Alexandre Gallo.

Marcelo Teixeira quer melhoras no próximo jogo

Agora, o Santos volta a campo contra o Goiás, nesta quarta-feira (19), às 19h, na Vila Belmiro, pela 11° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Um novo resultado negativo pode fazer com que mudanças aconteça no Peixe. Como por exemplo, uma troca no comando técnico.

