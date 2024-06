Corinthians tenta segurar Carlos Miguel até a janela de transferência

Mesmo negando, o Corinthians já trabalha por um substituto para Carlos Miguel. O goleiro tem um acordo encaminhado com o Nottingham Forest,da Inglaterra e deve deixar o Parque São Jorge em breve. Contudo, agora o Timão trabalha para manter seu arqueiro titular pelo menos até o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil.

Carlos Miguel está acertado verbalmente com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Entretanto, o clube inglês não depositou os 4 milhões de euros (R$ 23 milhões) da multa rescisória do camisa 22 alvinegro. A expectativa é que o dinheiro seja enviado ainda esta semana. Quando a quantia for depositada, o arqueiro não deveria jogar mais pelo Timão.

Contudo, a ideia do Corinthians é negociar com o Nottingham Forest que Carlos Miguel seja liberado apenas no dia 10 de julho. Assim, o Timão teria tempo de encontrar um novo goleiro no mercado. No momento, o foco principal do Timão é Santos, que está na reserva do Fortaleza. As conversas estão bem encaminhadas, mas nada está acertado.

Se conseguir o acordo, Carlos Miguel deve fazer mais seis jogos com a camisa alvinegra. Afinal, até a abertura da janela, o Corinthians enfrenta Athletico Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e Vasco, todos pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Internacional, nesta quarta-feira (19), o arqueiro terá que cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.

Se o clube inglês recusar o acordo, o goleiro terá que acelerar sua mudança para a Inglaterra. Assim, Matheus Donelli, que teve seu contrato renovado nesta segunda-feira (17), assume a meta corintiana. Ele será o titular contra o Internacional.

Carlos Miguel pelo Corinthians

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021 e assumiu a condição de titular em maio, com a saída de Cássio para o Cruzeiro. Desde então, ele disputou 26 jogos, sendo 23 como titular. Foram 17 vitórias, seis empates e três derrotas no currículo pelo Timão.

