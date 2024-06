Atlético: Milito comenta possível contratação de Fausto Vera

A derrota do Atlético para o Palmeiras, por 4 a 0, em plena Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, jogou luz sobre uma questão importante no clube mineiro: a necessidade de reforçar o grupo em algumas posições. Com vários desfalques, seja por contusão ou até mesmo convocações para as seleções, o Galo sofreu para armar o time e sofreu um duro golpe. No entanto, o cenário pode mudar com a chegada de um atleta do Corinthians.

Vera pode deixar o Timão para chegar a Minas Gerais. A negociação está em andamento e em muito sigilo. Se chegar à capital mineira, o volante pode ser comandado por Gabriel Milito, com quem já trabalhou em outros tempos, no Argentinos Juniors (ARG). O treinador atleticano, afinal, reconheceu que seria uma importante contratação.

“Sobre o Fausto Vera, eu o comandei no Argentinos Juniors. Ele é um atleta para atuar em qualquer equipe do mundo. É um jogador que conheço muito bem e que me identifico por sua maneira de jogar e de pensar, de competir e pela grande mentalidade que tem”, destacou Milito.

Mistério sobre novas contratações

Durante a coletiva de imprensa, após a goleada sofrida para o Palmeiras, o diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, foi questionado sobre chegada de reforços e, sobretudo, Vera. No entanto, ele evitou dar detalhes e disse que o clube mineiro trabalha em sigilo. Milito também deixou o mistério no ar, mas salientou que a contratação seria importante.

“Não sei se virá. Mas, se chegar, será mais um jogador importante. Sobre negociações não posso falar. Quando trato de negociação com o Victor, não há apenas uma possibilidade. São muitas. Vera é uma delas. E eu gosto. Nunca chegará um jogador ao Galo que eu e o Victor não enxergamos como necessário”, acrescentou.

Vera teve 2023 com oscilações e perdeu espaço no Corinthians. A ideia do Timão, para liberar o jogador, é recuperar o investimento de R$ 37 milhões feito no volante. Em 2024, ele participou de 23 partidas, fez um gol e deu uma assistência.

