Conselho Deliberativo aprova, e Flamengo renova patrocínio da camisa

A Assist Card seguirá como patrocinadora do Flamengo até o fim de 2026. A renovação da parceria, estampada na barra traseira da camisa, teve aprovação do Conselho Deliberativo do clube em reunião na última segunda-feira (16), no Salão Nobre da Gávea, e renderá quase R$ 5 milhões a mais aos cofres rubro-negros a partir da próxima temporada.

Assim como ocorreu com a patrocinadora master do Flamengo, a Pixbet, o novo acordo com a Assist Card terá um aumento progressivo e poderá ultrapassar R$ 21,6 milhões até o fim de 2026. O vínculo já em vigência prevê lucro de R$ 17 milhões por duas temporadas – R$ 8,5 milhões por ano -, mas o valor vai subir para R$ 10,8 milhões no ano que vem.

O aumento em 2026 será com base no Índice de preços ao consumidor (IPCA) e, dessa forma, a parceria deverá render no mínimo R$ 21,6 milhões por dois anos. A informação é do ‘Coluna do Fla’. A renovação do patrocínio nas atuais condições contou com 140 votos a favor e apenas três contrários.

Patrocínios e valores do uniforme

– [master] Pixbet: R$ 105 milhões/ano

– [fornecedora] Adidas: R$ 69 milhões/ano

– [omoplata] BRB: R$ 25,5 milhões/ano

– [costas] Mercado Livre: R$ 21,5 milhões/ano

– [manga] Kwai: R$ 10 milhões

– [short] ABC: R$ 7,1 milhões

– [barra traseira] Assist Card: R$ 8,5 milhões

– [número] Tim: R$ 7 milhões

– [meião] Zé Delivery: R$ 6,8 milhões/2024

O Flamengo é um dos pouco representantes da América na lista das 50 camisas mais valiosas do mundo. Entretanto, é o único brasileiro entre os 20 melhores colocados. De acordo com o último levantamento do site ‘Football Benchmark’, o uniforme rubro-negro tem valor superior aos R$ 70 milhões e, portanto, fica abaixo apenas dos principais clubes europeus. O líder do ranking é o Real Madrid.

Camisas mais valiosas do mundo

1. Real Madrid – 120 milhões de euros

2. Barcelona – 105 milhões de euros

3. Arsenal – 86,2 milhões de euros

4. Manchester United – 86,2 milhões de euros

5. PSG – 80 milhões de euros

17. Flamengo – 12,8 milhões de euros

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conselho Deliberativo aprova, e Flamengo renova patrocínio da camisa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.