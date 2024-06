Cruzeiro rebate Santos sobre Kaio Jorge: ‘Não é parte envolvida no contrato’

O Cruzeiro rebateu a nota do Santos, divulgada na segunda-feira (17), sobre a negociação com a Juventus pelo atacante Kaio Jorge. O Peixe alertou que há um cláusula contratual que daria “preferência” à agremiação paulista em caso de negociação. No entanto, a diretoria celeste tratou de se retirar da situação.

Afinal, na maneira como o Cruzeiro entende o negócio, a diretoria ressalta que não fez parte do contrato firmado entre Juventus e Santos, em 2021, quando a negociação ocorreu.

“O Cruzeiro informa que não tem conhecimento e não é parte envolvida no contrato firmado entre Santos e Juventus, na negociação dos dois clubes para a transferência do atleta Kaio Jorge, em 2021”, disse o Cruzeiro, inicialmente.

A Raposa, no entanto, acrescentou que não pode ser parte da discussão entre as partes.

“Desta forma, o Cruzeiro não possui legitimidade para figurar na relação contratual havida entre as partes, e está seguro que não pode ser envolvido nesta discussão, que diz respeito exclusivamente aos clubes em questão”, finalizou.

Entenda a situação

O Cruzeiro divulgou recentemente o acerto com Kaio Jorge, após acerto junto a Juventus. Os lados divulgaram a negociação. No entanto, o Santos não foi informado. O Peixe, então, garantiu ter uma cláusula que garante “preferência” em qualquer negociação. Assim, os paulistas prometem ir à Fifa caso a situação não seja corrigida.

Em 2021, o Santos vendeu Kaio Jorge, por 3 milhões de euros (R$ 17,4 mi), à Velha Senhora. Após não render o esperado no futebol italiano, o jogador foi negociado pela Juventus junto ao Cruzeiro por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões), mais bônus por metas alcançadas. Dessa maneira, o jogador assinou contrato até 2029 com a Raposa.

