Museu da Pelada recebe campeões do Botafogo de 1989

O Museu da Pelada está promovendo uma experiência marcante para os torcedores do Botafogo. Afinal, nesta terça-feira (18/06), às 19h (de Brasília), Luisinho Quintanilha, Wilson Gotardo, Carlos Alberto Santos, Maurício, Paulinho Criciúma e Mauro Galvão vão estar presentes na Cobal do Humaitá, em Botafogo.

Assim, os torcedores vão poder relembrar tempos marcantes do Botafogo e reencontrar com ídolos históricos do clube. O evento serve para os alvinegros trocar ideias, pedir autógrafos e tirar fotos com os ex-jogadores. A entrada no local é gratuita.

Ídolos do Botafogo

Aliás, Luisinho Quintanilha, Wilson Gotardo, Carlos Alberto Santos, Maurício, Paulinho Criciúma e Mauro Galvão marcaram história no Glorioso. Afinal, os ex-jogadores encerram um jejum de 21 anos e foram campeões do Carioca em cima do Flamengo em 1989.

O Museu da Pelada é um projeto com o intuito de valorizar a memória do futebol. O espaço é idealizado pelo jornalista Sérgio Puglisese, que recebe de gandulas até dirigentes no local.

“O futebol não é feito apenas de talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado”, afirma Pugliese.

