Início de Filipe Luís no sub-20: entenda o cronograma do Flamengo!

Campeão da Copa Rio Sub-17, Filipe Luís inicia, agora, uma nova etapa em sua carreira de treinador. Ele aceitou o convite do Flamengo para dirigir o time sub-20. O ex-jogador, aliás, já conta com um compromisso nesta terça-feira (18) pela categoria. O J10 explica para você!

Logo no dia seguinte do título diante do Vasco, em São Januário, Filipinho, como é chamado, carinhosamente, pelos rubro-negros, estará no estádio Luso-Brasileiro nesta terça para acompanhar o clássico FlaxFlu, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola às 18h (de Brasília). Quem dirigirá o Mais Querido na beira do campo será Raphael Bahia.

Quando começa o trabalho de Filipe Luís no sub-20?

O Jogada10 apurou que Filipe Luís iniciará, efetivamente, as suas atividades no time sub-20 na quarta-feira. Assim, a estreia dele na beira do campo pode ser no jogo contra o Fortaleza, no dia 26 de junho.

