Namorada de Piqué, Clara Chia perde processo e responsabiliza Shakira

A namorada de Gerard Piqué, Clara Chía, sofreu um revés no processo que moveu contra o paparazzi Jordi Martin. O processo ocorreu após o profissional vazar fotos do relacionamento da jovem, de 25 anos, com o ex-jogador em meio aos rumores de traição enquanto ele ainda estava casado com Shakira.

Clara Chía deixou o tribunal aos prantos e muito revoltada com a decisão da promotoria. Logo após, ainda de acordo com o site ‘BC’, a jovem passou a responsabilizar Shakira pelo apoio dado ao paparazzi no processo. “Ela estava fora de seus exercícios normais”, disse uma testemunha à imprensa local momentos depois do ocorrido.

Chegada de Piqué e Clara Chía ao tribunal

Gerard Piqué e Clara Chía chegaram de mãos dadas à Cidade da Justiça de Barcelona, em uma das poucas aparições públicas, para o julgamento contra Martín. A jovem tentou passar despercebida, enquanto o ex-jogador recebeu a mídia com sorrisos pouco antes de entrar no tribunal.

Paparazzi celebra absolvição

Primeiramente, Gerard Piqué tentou um acordo amigável com Jordi Martin para que fosse evitado o julgamento. O paparazzi, no entanto, negou e demonstrou plena convicção na absolvição do caso. O profissional foi às redes sociais para celebrar o desfecho e enfatizar o ”ódio” recebido pelo ex-jogador durante todo processo.

“Hoje encontrei-me novamente num tribunal com Gerard Piqué e Clara Chia. Primeiramente, um dia muito intenso. Pude confirmar o ódio que o Sr. Piqué sente por mim por ter tirado a primeira fotografia do seu relacionamento com Clara e, além disso, pelo meu carinho e amor pela Shakira e toda sua família. Fico com sentimento muito positivo depois de ouvir a avaliação do Ministério Público solicitando minha absolvição gratuita”, escreveu Martin em seu perfil no Instagram.

Processo de Piqué e Clara contra Martín

A denúncia de Piqué e Clara Chia envolveu uma epítome de postagens nas redes sociais, reportagens gráficas e notícias promovidas por Martín sobre eles. O casal alegou assédio, visto que o vazamento da relação deles desencadeou uma intensa atenção da mídia mundial. Isso porque o ex-jogador ainda era casado com Shakira à época.

