Cristiano Ronaldo tem atitude inusitada para tirar foto com fãs

Cristiano Ronaldo é um ídolo de Portugal e em nível mundial. Ele tem consciência de seu tamanho dentro do futebol. Prova disso é que ele é um dos jogadores com relatos mais positivos a respeito da atenção junto aos fãs. No entanto, diversos atletas nem sempre têm a mesma atitude e perdem prestígio.

Recentemente, o Robozão atravessou um matagal na Alemanha para conseguir atender aos seus admiradores. Tal episódio ocorreu depois do treino da seleção de Portugal, já em solo germânico. Os fãs foram acompanhar a atividade, tiveram paciência e foram recompensados com fotos junto ao ídolo.

Houve registro da chegada de CR7 por parte dos admiradores, que publicaram a caminhada dele pelo mato nas redes sociais. Posteriormente, os três fãs, que estavam na grade assistindo ao treinamento da seleção lusitana, postaram uma selfie com Cristiano Ronaldo. Exatamente na expectativa de serem notados pelo veterano atacante.

Vale ressaltar que Portugal irá estrear na Eurocopa nesta terça-feira (18). CR7 e seus companheiros enfrentam a República Tcheca, às 16h (de Brasília), em Leipzig. A tendência, aliás, é a de que o atacante do Al-Nassr seja titular.

Cristiano Ronaldo dá a volta por cima na seleção de Portugal

A seleção portuguesa almeja conquistar seu segundo título da Euro em oito anos. Afinal, a sua conquista inédita ocorreu na edição que ocorreu na França, em 2016. Cristiano Ronaldo chega à competição em momento positivo. Diferentemente do último grande torneio disputado por Portugal, a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Na ocasião, o comandante da equipe, Fernando Santos, recebia diversas críticas por ter à disposição um elenco talentoso. Contudo, não conseguia entregar bom desempenho, apenas resultados suficientes em algumas oportunidades. Na última edição do Mundial, Cristiano Ronaldo foi reserva da seleção lusitana na fase mata-mata do torneio.

Tanto nas oitavas contra a Suíça e nas quartas diante do Marrocos, quando houve a eliminação da Copa do Mundo. Tal situação foi inédita na carreira do Robozão. Afinal, antes disso, o atacante havia disputado 20 partidas de Copa do Mundo, todas como titular.

O post Cristiano Ronaldo tem atitude inusitada para tirar foto com fãs apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.