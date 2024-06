Santos negocia saída de Morelos para clube da Colômbia

Enquanto o Santos monitora o mercado em busca de contratações para a sequência da temporada, alguns nomes podem sair para aliviar a folha salarial. O primeiro deles deve ser o atacante Alfredo Morelos. O jogador, de 27 anos, está em negociações com o Júnior Barranquilla, da Colômbia. Dessa maneira, o Peixe apenas aguarda uma oferta para liberar o jogador.

O clube da Baixada deseja negociá-lo em definitivo, pois não vê com bons olhos a sua volta futuramente. Morelos viajou recentemente à Colômbia para resolver problemas pessoais e encontrar o seu empresário, com o intuito de evoluir nas negociações com o clube cafetero.

Morelos está no Santos desde o ano passado, porém em nenhum momento conseguiu engrenar. Tanto que vive constantemente com a possibilidade de ser negociado. Dessa maneira, a saída da Vila Belmiro é enxergada como boa para todas as partes envolvidas. Para o Peixe, ele tem um custo alto para os padrões da Série B, principalmente para um jogador considerado reserva e que recebe poucas chances.

Até o momento, Morelos disputou apenas 20 partidas pelo Santos, com quatro gols marcados. Com a iminente saída do colombiano, o clube já busca um novo centroavante para disputar a posição de titular com Julio Furch.

