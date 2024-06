Lionel Messi conta qual adversário mais o irritou na carreira

Lionel Messi concedeu entrevista recente ao canal no YouTube de seu sobrinho, Tomás Messi, onde especificou qual adversário ele mais se sentiu irritado em enfrentar. E a resposta do camisa 10 argentino foi o zagueiro espanhol Sergio Ramos.

Habituais adversários nos tempos em que defenderam Barcelona e Real Madrid, respectivamente, Messi e o defensor chegaram a ser companheiros no Paris Saint-Germain (França). Todavia, as lembranças de duelos bastante tensos seguem muito vivas na memória de La Pulga.

“Eu e Sergio Ramos brigamos muito. Ele era o jogador que eu tinha mais raiva. Depois disso, fomos companheiros mas, nos clássicos (Barça x Real), sempre tinhamos um embate. Os clássicos eram intensos”, apontou Messi para o canal chamado ‘Dispuestos a Todo’.

Em números, o confronto particular entre Lionel Messi e Sergio Ramos teve 44 confrontos que consideram jogos por clubes e também entre as seleções de Argentina e Espanha. No retrospecto, melhor para Leo que venceu 19 vezes, empatou outras nove e perdeu em 16 partidas. A última das partidas nessas condições aconteceu em outubro de 2010, em um Barcelona x Real Madrid, onde os madrilenhos ganharam por 3 a 1. O jogo em questão valeu por LALIGA de 2020/2021.

Por outro lado, eles foram companheiros no PSG por uma quantidade ligeiramente superior de compromissos. Foram 46 duelos entre torneios nacionais (Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa) além da Liga dos Campeões da Europa. Nesse ínterim, o aproveitamento indica 33 vitórias, sete empates e somente seis reveses.

Companheiros ou rivais?

Curiosamente, existe a possibilidade de ambos reeditarem os confrontos tensos ou mesmo de serem novamente companheiros de time. Sem clube após não renovar seu acordo com o Sevilla, Ramos vê com bons olhos fechar seu ciclo como profissional na Major League Soccer (MLS). Nesse sentido, apesar do próprio Inter Miami estar entre os especulados, o San Diego FC é visto com termos mais avançados de uma possível contratação.

