Corinthians anuncia novo superintendente de marketing

O Corinthians anunciou, nesta terça-feira (18), a contratação de Vinicius Manfredi de Azevedo, novo superintendente de marketing do clube. Ele chega para substituir Sérgio Moura, que pediu afastamento em meio às investigações na intermediação do antigo contrato do Timão com a VaideBet.

No perfil descrito pelo clube, Vinicius esteve em ação por cinco anos na Unilever, depois dedicou-se ao marketing esportivo em empresas com a 9ine, de Ronaldo Fenômeno, e Havas Sports & Entertainment, com trabalhos na Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014.

Em 2015, ele chegou ao Corinthians pela primeira vez como head de marketing e comercial do clube e da Neo Química Arena. Ele ficou no clube até 2021. Agora, ele retorna para sua segunda passagem e irá comandar toda a área do marketing do clube, que engloba gestão de patrocínios, experiência e engajamento da torcida, inovação, licenciamento, criação e design.

Além disso, ele terá a missão de apagar um pouco o fogo que corre no Corinthians e no seu setor. Isso porque seu antecessor, Sérgio Moura, era nome de confiança de Augusto Melo, mas se afastou do cargo. O motivo são as investigações sobre um suposto “laranja” no acordo entre o clube e a VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão.

Aliás, o Corinthians estava com o setor vago desde o dia 23 de maio, quando Moura pediu afastamento. Ele acreditava que poderia voltar ao cargo após provar sua inocência nos tribunais, mas o Timão não quis deixar o setor sem um responsável.

