Botafogo promove troca nos gramados do Espaço Lonier

O Botafogo segue investindo na reformulação do CT e agora está realizando uma troca nos gramados do Espaço Lonier. O objetivo é dar uma estrutura melhor para Artur Jorge e os jogadores alvinegros. A informação é do jornal “Extra”.

Planejamento do Botafogo

A reforma deve ser finalizada nas próximas semanas. As obras são para plantio de sementes de inverno. A manutenção iniciou em maio, na época da Data-Fifa, quando os jogadores alvinegros disputavam muitos jogos como visitante.

A troca de gramado não afeta os treinamentos de Artur Jorge. Afinal, os jogadores alvinegros têm ao todo três campos para realizar atividades no Espaço Lonier. Portanto, quando uma área está em manutenção, há outros dois espaços para trabalhar.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (19/06), diante do Athletico-PR, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada do Brasileirão. O Glorioso está na liderança do campeonato, com um ponto de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado.

